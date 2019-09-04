"بلاك روك" تفتح مكتبا في السعودية

الرياض - مباشر: أعلنت شركة بلاك روك والتي تعد أحد أكبر مدراء مدير صناديق في العالم مكتبا في المملكة العربية السعودية.

وبينت المتحدثة باسم بلاك روك، اليوم الأربعاء، إن مكتب الرياض افتتح حديثا ويرأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقا لدى مورجان ستانلي وجدوى للاستثمار، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويشار إلى أن بلاك روك تشرف على أصول بقيمة 6.4 تريليون دولار.

وكانت خطط فتح مكتب في السعودية أُعلنت في 2017 مع بدء الرياض في التودد إلى المستثمرين لدعم مساعيها لتنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

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