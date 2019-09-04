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رئيس الفيدرالي السابق: معدلات الفائدة السالبة ستصل الولايات المتحدة

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رئيس الفيدرالي السابق: معدلات الفائدة السالبة ستصل الولايات المتحدة رئيس الفيدرالي السابق: معدلات الفائدة السالبة ستصل الولايات المتحدة

مباشر: قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان جرينسبان إنه لن يمر وقت طويل قبل وصول معدلات الفائدة السالبة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف جرينسبان في تعليقات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الأربعاء: "نشاهد معدلات الفائدة السالبة كثيرًا في جميع أنحاء العالم، إنها مسألة وقت فقط قبل أن تصبح في الولايات المتحدة".

وأشار رئيس الفيدرالي السابق أنه على المستثمرين مراقبة عائد سندات الخزانة لآجل 30 عامًا والتي تراجع عند 1.978 بالمائة في الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وفي الوقت الحالي يوجد أكثر من 16 تريليون دولار من أدوات الدين ذات العائد السالب في جميع أنحاء العالم، وهو مستوى قياسي حيث تحاول البنوك المركزية تيسير السياسة النقدية للحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي.

ولا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضمن المنطقة الإيجابية، لكن الاحتياطي الفيدرالي قد خفض معدل الفائدة مرة الشهر الماضي ومن المتوقع أن يقوم بعملية خفض ثانية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وذكر جرينسبان أن شيخوخة السكان تقود الطلب على السندات الأمريكية، ما دفع عائداتها إلى الهبوط.

وأضاف أن الذهب آخذة في الارتفاع مؤخرًا لأن الناس يبحثون عن أصول "صلبة" يعرفون أنها ستكون ذات قيمة  مع تقدم العمر.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب بأكثر من 21 بالمائة منذ بداية عام 2019، لتتداول حالياً عند مستويات لم تشهدها منذ عام 2013.

مباشر (اقتصاد)

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