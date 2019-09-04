وكالة: الرميان يتولى مسؤولية لجنة طرح أرامكو السعودية

الرياض - مباشر: ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس عملاقة النفط السعودية أرامكو، ياسر الرميان، تولى مسؤولية لجنة طرح حصة بأسهم الشركة في أسواق المال.

وقالت 5 مصادر لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن رئيس صندوق الثروة السيادي السعودي، ياسر الرميان، تولى رئاسة اللجنة التنفيذية المشرفة على خطط طرح أسهم في أرامكو السعودية للاكتتاب العام.

وأوضحت، أن الخطوة جاءت قبل تعيين الرميان، رئيسا جديدا لمجلس إدارة شركة النفط أرامكو خلال الأسبوع الجاري.

وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، رئيسا لشركة أرامكو.

وقال ياسر الرميان، بوقت سابق من اليوم، أنه سيعمل مع مختلف الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة؛ تمهيداً للطرح العام لأرامكو، وتحقيقاً لنتائج رؤية المملكة 2030.

وألمحت المصادر لـ"رويترز"، إلى أن الرميان تولى ملف لجنة طرح أرامكو من وزير المالية، محمد الجدعان، في يوليو تموز، مع تسارع الاستعدادات لعملية الإدراج.

وقالت صحيفة "وول ستريت" في تقرير نشر في 29 أغسطس/آب الماضي، إنه وفقاً لمطلعين على خطط عملاق النفط السعودي، سيتم خلال المرحلة الأولى طرح جزء من أسهمها في البورصة السعودية في وقت لاحق من العام الجاري.

وتابع التقرير "وول ستريت"، أن المرحلة الثانية ستكون من خلال طرح دولي في عام 2020 أو 2021.

وأوضحت مصادر، أن أرامكو تميل لطرح اكتتابها العام في طوكيو خلال المرحلة الثانية من خطتها المقترحة.

وأرجعت المصادر ذلك، إلى حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة والصين، والتي تقلل من جاذبية أسواق المال في لندن وهونج كونج.

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