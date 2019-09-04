تغريم جوجل ويوتيوب 170 مليون دولار لانتهاك خصوصية الأطفال

مباشر: وافقت شركة "جوجل" ومنصة "يوتيوب" التابعة لها على دفع غرامة نحو 170 مليون دولار؛ لتسوية الاتهامات المتعلقة بعدم حماية خصوصية الأطفال.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة في بيان اليوم الأربعاء، أن الشركتين سيدفعان المبلغ لتسوية اتهامها لجمع معلومات شخصية من الأطفال عن طريق مشاركة الفيديو معهم دون موافقة والديهم.

وذكر البيان أن التسوية تتطلب أن تدفع جوجل ويوتيوب 136 مليون دولار للجنة الفيدرالية و34 مليون دولار إلى قضاء نيويورك.

وذكر "جو سيمونز" رئيس اللجنة الفيدرالية إن يوتيوب رفضت الاعتراف بأنها لم تمتثل لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، كما رفضت الاعتراف بأن أجزاء من منصتها كانت موجهة بشكل واضح للأطفال.

وتعتبر هذه الغرامة هي أحدث قضية تمت تسويتها بواسطة لجنة التجارة الفيدرالية مع شركات التكنولوجيا الكبرى في أعقاب الاتفاقية القياسية التي بلغت 5 مليارات دولار التي توصلت إليها مع فيسبوك بعد اتهام شركة التواصل الاجتماعي بانتهاك خصوصية مستخدميها.

وبحلول الساعة 2:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "جوجل" بنحو 0.4 بالمائة إلى 1173.7 دولار.