أخبار عاجلة

نتنياهو: التأييد لإقامة علاقات مع إسرائيل يتزايد بين الشعوب العربية -
شاهد.. إيفانكا ترامب في ضيافة الرئيس الباراغوائي ماريو عبده بنيتيس -
موجز الأخبار | الرئيس السيسي يستقبل السيد وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمى الإشتراكى اللبنانى -
وليد صلاح الدين: بيراميدز فريق يكاد يكون بدون "غلطات" -
حسن المستكاوي: حمدي النقاز من مفاتيح اللعب الهامة للزمالك -
محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثالثة ليسجل مكاسب أسبوعية -
المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع قانون (رسوم الشواطئ) -
رئيس الوزراء يوجه ببدء برنامج استبدال (التوك توك) بسيارات آمنة ومرخصة.. عمرو أديب: مستغرب موقف الناس -
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع -
ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تغريم جوجل ويوتيوب 170 مليون دولار لانتهاك خصوصية الأطفال

Google+ Print
تغريم جوجل ويوتيوب 170 مليون دولار لانتهاك خصوصية الأطفال تغريم جوجل ويوتيوب 170 مليون دولار لانتهاك خصوصية الأطفال

مباشر: وافقت شركة "جوجل" ومنصة "يوتيوب" التابعة لها على دفع غرامة نحو 170 مليون دولار؛ لتسوية الاتهامات المتعلقة بعدم حماية خصوصية الأطفال.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة في بيان اليوم الأربعاء، أن الشركتين سيدفعان المبلغ لتسوية اتهامها لجمع معلومات شخصية من الأطفال عن طريق مشاركة الفيديو معهم دون موافقة والديهم.

وذكر البيان أن التسوية تتطلب أن تدفع جوجل ويوتيوب 136 مليون دولار للجنة الفيدرالية و34 مليون دولار إلى قضاء نيويورك.

وذكر  "جو سيمونز" رئيس اللجنة الفيدرالية إن يوتيوب رفضت الاعتراف بأنها لم تمتثل لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، كما رفضت الاعتراف بأن أجزاء من منصتها كانت موجهة بشكل واضح للأطفال.

وتعتبر هذه الغرامة هي أحدث قضية تمت تسويتها بواسطة لجنة التجارة الفيدرالية مع شركات التكنولوجيا الكبرى  في أعقاب الاتفاقية القياسية التي بلغت 5 مليارات دولار التي توصلت إليها مع فيسبوك بعد اتهام شركة التواصل الاجتماعي بانتهاك خصوصية مستخدميها.

وبحلول الساعة 2:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "جوجل" بنحو 0.4 بالمائة إلى 1173.7 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثالثة ليسجل مكاسب أسبوعية

محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثالثة ليسجل مكاسب أسبوعية

الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع

الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع

ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع

ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع

البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي

البحرين: دول الخليج المانحة و"النقد العربي" يشيدون ببرنامج التوازن المالي