اليورو يتعافى من أدنى مستوى بعامين مع شكوك التحفيز المرتقب

مباشر: حقق اليورو تعافياً محلوظاً من أدنى مستوياته في عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط شكوك حول الخطوة التحفيزية المقبلة التي قد يتخذها البنك المركزي الأوروبي.

وتأتي المكاسب في العملة الأوروبية الموحدة بعد تعليقات كريستين لاجارد المرشحة لرئاسة المركزي الأوروبي خلفاً لـ"ماريو دراجي" في وقت لاحق من هذا العام.

وأدخلت لاجارد بعض الشكوك حول نطاق حزمة التحفيزات التي يتوقع أن يتخذها المركزي الأوروبي في اجتماعه المقبل بقولها: إن السياسة النقدية التيسيرية لفترة مطولة كانت ضرورية لكن يجب أن يدرك البنك الآثار الجانبية لمعدلات الفائدة السالبة.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية المقبل يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وبحلول الساعة 4:11 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 0.5 بالمائة ليصل إلى 1.1031 دولار.

وكانت العملة الموحدة سجلت أدنى مستوياتها في نحو 28 شهراً عند 1.0924 دولار في تعاملات أمس الثلاثاء، متأثرة سلباً بالتوقعات حيال خفض معدلات الفائدة وإعادة إطلاق برنامج شراء الأصول إضافة إلى إجراءات أخرى للمركزي الأوروبي من أجل تحفيز الاقتصاد.

كما زادت العملة الأوروبية الموحدة أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.8 بالمائة مسجلة 117.21 دولار بينما تراجعت أمام العملة البريطانية بأكثر من 0.4 بالمائة ليهبط اليورو إلى 0.9040 إسترليني.

وتأتي خسائر اليورو أمام العملة البريطانية على خلفية قوة الإسترليني مستفيداً من التطورات السياسية في المملكة المتحدة حول آمال منع سيناريو البريكست بدون اتفاق.

وبالنسبة لزوج العملات (اليورو-الفرنك السويسري)، فشهدت انخفاضاً هامشياً بنحو 0.06 بالمائة لتسجل العملة الأوروبية الموحدة 1.0824 فرنك.