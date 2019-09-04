الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من المسلحين باستهداف آليات تابعة للحوثيين في محافظة حجة

ذكر المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة في الجيش اليمني، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن "القوات استهدفت بصواريخ موجهة دبابة وآليتين عسكريتين على متنهما عناصر حوثية في مدينة حرض (شمال غربي حجة)، ما أسفر عن إعطابها ومقتل من عليها".

وأشار إلى "تنفيذ مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت دبابة أخرى للحوثيين في محيط مدينة حرض".

وكان الجيش اليمني قد أعلن، أمس الثلاثاء، تحرير عدد من المواقع المتاخمة لمدينة حرض وفرض حصار على الحوثيين في المدينة اثر هجوم من 3 محاور.

كما أعلن الجيش اليمني في وقت سابق، سيطرة قواته على مساحة 15 كم بينها قرى بني هلال والراكب والعسيلة وعدد من المناطق المحيطة بمدينة حرض خلال معارك أوقعت قتلى وجرحى من الحوثيين وتم خلالها أسر 25 من عناصرهم، حسب الجيش.

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 % من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.