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العمليات المشتركة تكشف حقيقة بناء قاعدة عسكرية إيرانية على الحدود العراقية السورية

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وقال المتحدث باسم القيادة، العميد يحيى رسول، إننا اطلعنا على هذه الأنباء على بعض المواقع الإسرائيلية، وهي غير صحيحة. وذلك بحسب صحيفة "بغداد اليوم".

© REUTERS / Raheb Homavandi

وأكد رسول أنه "لا توجد هكذا قاعدة، ولا نعرف من أين جاءت هذه المواقع بهكذا معلومات غير صحيحة".

وكانت محطة أمريكية ووسائل إعلام إسرائيلية قالت:

إن إيران قامت ببناء قاعدة عسكرية سرية جديدة في سوريا على الحدود مع العراق، لإيواء آلاف الجنود.

 وأشارت إلى أن هناك توجها لنصب قواعد للصواريخ الموجهة فيها.

وأوضحت محطة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر مخابراتية غربية متعددة بحسبها أنه تمت الموافقة على المشروع الإيراني السري، الذي يطلق عليه اسم "مجمع الإمام علي"، من جانب القيادات العليا في طهران، فيما تقوم باستكمال إنشاءاته قوات "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني".

 وزعمت المحطة أنها قامت بالتثبت من صحة ودقة المعلومات التي حصلت عليها حصريا، باستخدام شركة أقمار صناعية مدنية، وحصلت على لقطات عبر القمر الصناعي، توضح وجود قاعدة قيد الإنشاء على الحدود السورية العراقية.

وزعم موقع "واللا" العبري وصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن القاعدة الجديدة التي يتم بناؤها في الوقت الراهن، قد تستخدم أيضا كمقر لفصائل الحشد الشعبي العراقية، تلك التي تعرضت أهداف خاصة بها في العاصمة العراقية، بغداد، لهجمات غامضة في الأسابيع الأخيرة.

SputnikNews

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