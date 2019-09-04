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محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع التطورات السياسية

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محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع التطورات السياسية محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع التطورات السياسية

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب التطورات السياسية العالمية.

وقادت أسهم قطاع الموارد الأساسية مكاسب البورصات الأوروبية بعدما ارتفعت بنحو 2.9 بالمائة.

واستفادت البورصات الأوروبية من تحرك المشرعين البريطانيين لمنع تنفيذ البريكست بدون اتفاق بعد هزيمة رئيس الوزراء بوريس جونسون في تصويت برلماني بالأمس.

وصرح جونسون في أعقاب التصويت أنه قد يتقدم باقتراح لإجراء انتخابات عامة لكن زعيم المعارضة جيرمي كوربين ذكر أنه لن يدعم هذه الانتخابات ما لم يتم استبعاد تمرير البريكست الصعب أولاً.

كما تلقت الأسهم الأوروبية الدعم جراء هدوء التوترات السياسية في هونج كونج بعد أن سحب مشروع قانون تسليم المجرمين كاملاً في خطوة من شأنهاا تقويض الاحتجاجات القائمة منذ أشهر.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال يوليو/حزيران الماضي، ففي حين ارتفع نشاط الخدمات هناك خلال الشهر المنصرم.

وعند إغلاق التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى 383.1 نقطة كما زاد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 7311.2 نقطة.

أما المؤشر الألماني "داكس" فشهد زيادة بنسبة 1 بالمائة ليصعد إلى مستوى 12025 نقطة فيما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.2 بالمائة مسجلاً 5532 نقطة.

وبحلول الساعة 4:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 1.1030 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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