بالفيديو... السلطات الأمنية في كردستان العراق تغلق مطعم "هتلر"

فوفقا لشبكة أنباء "كردستان 24" افتتح في محافظة دهوك مطعما وأطلق عليه اسم "مطعم هتلر".

وكشف المالك أن سبب اختياره لهذا الاسم هو لجذب الزبائن فقط دون وجود أية أسباب أخرى. ومع ذلك، قررت الحكومة الكردية تغيير الاسم وإغلاق المؤسسة مؤقتًا.

وقال مصدر في الحكومة "النازية والعنصرية غير مقبولة في المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي، ومثل هذه الأعمال تتعارض مع القانون".

وأضاف المصدر أن: "حكومة إقليم كردستان لا تشجع هذه الأيديولوجية".

وفي الوقت نفسه، وفقًا لغرفة تجارة وصناعة دهوك، لا توجد قيود على اختيار الأسماء عند بدء عمل تجاري في المنطقة.