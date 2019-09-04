تصريحات الملك سلمان وزيارة بوتين يتصدران نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عددا من الأحداث الهامة على المستوى المحلي؛ أبرزها تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، وزيادة وفد يضم 50 شركة صينية هيئة الاستثمار بالمملكة، وتدشين وزير الداخلية عدة خدمات إلكترونية للجوازات منها تمديد تأشيرة الزيارة التجارية، وكشف رئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي عن زيارته المملكة مع الرئيس بوتين" قريبا"، والتي سيتم خلالها الإعلان عن مشاريع كبرى مع المملكة.

وعلى مستوى سوق الأسهم، قررت شركة "وقت اللياقة" توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الثاني، وأنهت "بوبا العربية" المرحلة الأولى من برنامج أسهم حوافز الموظفين، وعاد قطاعي البنوك والاتصالات بالسوق السعودي للارتفاع بأعلى وتيرة مكاسب في 3 أشهر خلال تعاملات، اليوم.

ويرصد "مباشر" أبرز القرارات بسوق الأسهم والاقتصاد المحلي خلال اليوم الأربعاء كالتالي:

الملك سلمان: مؤسسة النقد تلعب دوراً مهماً بخدمة الاقتصاد الوطني

محافظ "ساما": السعودية تشهد إحدى أهم مراحل التحول الاقتصادي

السعودية..تدشين خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية ضمن عدد من الخدمات

صندوق الاستثمارات الروسي:إعلان مشاريع كبرى مع السعودية خلال زيارة بوتين

وزير الطاقة الروسي يزور السعودية قريباً للتمهيد لزيارة بوتين

البلدية السعودية: طرح 4.5 ألف فرصة استثمارية عبر تطبيق "فرص"

وفد رسمي يضم 50 شركة صينية يبحث الاستثمار بالسعودية

وزير روسي: 500 مليون دولار التبادل التجاري الزراعي مع السعودية

السعودية.. توقعات برفع التحول الرقمي للجهات الحكومية إلى 80% بـ2020

"نزاهة" و"ديوان المحاسبة" يبحثان تعزيز مكافحة الفساد بالسعودية

"مدن" توقع عقداً مع "ناقل" لإقامة منطقة لوجستية

السعودية تبحث مع الصين سلامة المنتجات وحماية المستهلك

العدل السعودية: 122 مليون ريال أحكام نفقة في عام..ومكة بالصدارة

إنفوجرافيك.. 18 مليون مركبة تعبر مداخل السعودية في أغسطس

السعودية.. أمر ملكي بترقية وتعيين 22 قاضياً بديوان المظالم

البنوك السعودية تُعرّف بأهم الأدوات الاستثمارية لتنمية المدخرات الشخصية

سوق الأسهم:

تحليل- الخسائر المتراكمة تضع شركات سعودية على حافة الهاوية..وأخرى تقترب

"وقت اللياقة" تقرر توزيع 50 هللة للسهم عن الربع الثاني

"بوبا العربية" تنهي المرحلة الأولى من برنامج أسهم حوافز الموظفين

"متطورة" يقفز لأعلى مستوياته بـ5 أشهر.. ويقترب من مستويات مقاومة

شركة أبحاث توصي بزيادة المراكز لـ3 أسهم بقطاع التجزئة

صفقتان خاصتان على "جرير" ضمن سعر التداول

سهم "أليانز" يتصدر ارتفاعات "تداول" بأعلى سيولة خلال 2019

"تشب" تعلن تعديلات بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أسمنت نجران تتسلم رخصة تصدير كلنكر

هيئة السوق السعودية تغرم حلواني إخوان

البنوك والاتصالات يقودان السوق السعودي لأعلى مكاسب في 3 أشهر