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تصريحات الملك سلمان وزيارة بوتين يتصدران نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

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الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية ، اليوم الأربعاء، عددا من الأحداث الهامة على المستوى المحلي؛ أبرزها تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، وزيادة وفد يضم 50 شركة صينية هيئة الاستثمار بالمملكة، وتدشين وزير الداخلية عدة خدمات إلكترونية للجوازات منها تمديد تأشيرة الزيارة التجارية، وكشف رئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي عن زيارته المملكة مع الرئيس بوتين" قريبا"، والتي سيتم خلالها الإعلان عن مشاريع كبرى مع المملكة.

وعلى مستوى سوق الأسهم، قررت شركة "وقت اللياقة" توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الثاني، وأنهت "بوبا العربية" المرحلة الأولى من برنامج أسهم حوافز الموظفين، وعاد قطاعي البنوك والاتصالات بالسوق السعودي للارتفاع بأعلى وتيرة مكاسب في 3 أشهر خلال تعاملات، اليوم.

ويرصد "مباشر" أبرز القرارات بسوق الأسهم والاقتصاد المحلي خلال اليوم الأربعاء كالتالي:

 

الملك سلمان: مؤسسة النقد تلعب دوراً مهماً بخدمة الاقتصاد الوطني

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محافظ "ساما": السعودية تشهد إحدى أهم مراحل التحول الاقتصادي

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السعودية..تدشين خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية ضمن عدد من الخدمات

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صندوق الاستثمارات الروسي:إعلان مشاريع كبرى مع السعودية خلال زيارة بوتين

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وزير الطاقة الروسي يزور السعودية قريباً للتمهيد لزيارة بوتين

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البلدية السعودية: طرح 4.5 ألف فرصة استثمارية عبر تطبيق "فرص"

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وفد رسمي يضم 50 شركة صينية يبحث الاستثمار بالسعودية

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وزير روسي: 500 مليون دولار التبادل التجاري الزراعي مع السعودية

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السعودية.. توقعات برفع التحول الرقمي للجهات الحكومية إلى 80% بـ2020

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"نزاهة" و"ديوان المحاسبة" يبحثان تعزيز مكافحة الفساد بالسعودية

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السعودية تبحث مع الصين سلامة المنتجات وحماية المستهلك

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البنوك والاتصالات يقودان السوق السعودي لأعلى مكاسب في 3 أشهر

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مباشر (اقتصاد)

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