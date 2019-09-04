أخبار عاجلة

عائلة ركب.. 8 عقود في إنتاج المثلجات -
باب الخلق | حكاية بلبية الفخراني من 50 سنة -
باب الخلق | قبر محمد ابن ابي بكر الصديق -
باب الخلق | ايه اللي بيميز بليلة الفخراني عن اي بليليه في مصر -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر وآية الغرياني وداليا أشرف ) 6/9/2019 - الحلقة الكاملة -
سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام -
إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني -
محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6% -
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان -
تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

تخوفا من صواريخ "حزب الله"... الجيش الإسرائيلي ينشر "القبة الحديدية" في الشمال 

Google+ Print

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء اليوم، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" في منطقة الشمال، خشية إطلاق حزب الله لصواريخ وطائرات مسيرة تحمل مواد متفجرة.

YouTube.com

وأوضح الموقع العبري أن بطاريات "القبة الحديدية" من أنواع مختلفة، تم نشرها وتوزيعها على أماكن مختلفة في الشمال الإسرائيلي، ما بين الحدود الإسرائيلية مع كل من لبنان وسوريا.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر نشر أنظمة متعددة ومختلفة مضادة للطائرات في المنطقة الشمالية للبلاد، بدعوى أن هناك تقديرات عسكرية مفادها أن التوتر العسكري مع "حزب الله" لم يهدأ بعد. 

وتوقع الموقع العبري وقوع المزيد من هجمات حزب الله ضد أهداف إسرائيلية، بما في ذلك احتمال إطلاق الصواريخ أو إطلاق المتفجرات.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية

"غسل العار"... عندما يحظى القتل بمباركة عربية

اليمن... مقتل قائد عسكري في ظروف غامضة

اليمن... مقتل قائد عسكري في ظروف غامضة