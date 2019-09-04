تخوفا من صواريخ "حزب الله"... الجيش الإسرائيلي ينشر "القبة الحديدية" في الشمال
ذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء اليوم، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" في منطقة الشمال، خشية إطلاق حزب الله لصواريخ وطائرات مسيرة تحمل مواد متفجرة.
YouTube.com
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر نشر أنظمة متعددة ومختلفة مضادة للطائرات في المنطقة الشمالية للبلاد، بدعوى أن هناك تقديرات عسكرية مفادها أن التوتر العسكري مع "حزب الله" لم يهدأ بعد.
وتوقع الموقع العبري وقوع المزيد من هجمات حزب الله ضد أهداف إسرائيلية، بما في ذلك احتمال إطلاق الصواريخ أو إطلاق المتفجرات.