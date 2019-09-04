تعافي أسهم "أوبر" و"ليفت" من أدنى مستوى على الإطلاق

مباشر: ارتفع سهما "أوبر" و"ليفت" خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتمكنا من التعافي من أدنى مستوى على الإطلاق والذي سجلاه بالأمس.

وكانت أسهم الشركتين العاملتين في مجال الركوب التشاركي أغلقت جلسة الثلاثاء عند مستوى قياسي متدني.

وتأتي المستويات القياسية المتدنية التي سجلها سهمي "أوبر" و"ليفت" بالتزامن مع الشكوك المتزايدة التي تواجه شركات الركوب التشاركي.

وأعلنت شركة "أوبر" تسجيل صافي خسائر بنحو 5.23 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة مع خسارة 878 مليون دولار في الفترة نفسها من 2019.

وبالمقارنة، فإن شركة "ليفت" شهدت خسائر بنحو 644.2 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، وهو أعلى بكثير من الخسائر البالغة 178.6 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 1:49 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "أوبر" بنسبة 2.5 بالمائة ليسجل 31.48 دولار.

وأغلق سهم "أوبر" جلسة أمس على تراجع بنحو 5.7 بالمائة مسجلاً 30.70 دولار وهو مستوى قياسي متدني.

وفي الوقت نفسه، صعد سهم "ليفت" بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 45.92 دولار.

وأنهى سهم "ليفت" تعاملات أمس عند أدنى مستوى في تاريخه 45.42 دولار بخسائر 7.25 بالمائة.