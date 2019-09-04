الرميان: "سأعمل مع الوزارات المحلية والجهات العالمية لطرح أرامكو"

الرياض – مباشر: تحدث رئيس شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأربعاء عن الطرح العام للشركة بعد تعيينه رئيسا لمجلس إداراتها.

وقال ياسر الرميان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه سيعمل مع مختلف الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة؛ تمهيداً للطرح العام لأرامكو، وتحقيقاً لنتائج رؤية المملكة 2030.

وأضاف الرميان: "سأعمل مع الزملاء في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية على ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والفاعلية".

كانت وكالة بلومبرغ أفادت في يوليو/ تموز الماضي، بأن شركة "أرامكو السعودية" ستستأنف استعداداتها لطرح عام أولي وذلك بعد شهور من تعليق الإدراج المخطط له.

ولفتت الوكالة إلى أن أرامكو أجرت محادثات في الآونة الأخيرة مع بنوك استثمار لبحث أدوارهم المحتملة في الطرح الأولي.

وتم الإعلان عن صفقة الاكتتاب العام لأول مرة في عام 2016 باعتباره حجر الأساس لرؤية المملكة 2030 لتحديث الاقتصاد السعودي ، بهدف إدراجها في النصف الثاني من عام 2018.

وتريد المملكة جمع 100 مليار دولار من بيع حصة 5 بالمائة في أرامكو، والتي من شأنها أن تجعلها أكبر اكتتاب في التاريخ.

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