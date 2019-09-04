جولدمان ساكس: التضخم لا يتباطأ في الدول المتقدمة

مباشر: يشكك بنك "جولدمان ساكس" في الحكمة التقليدية القائلة أن الاقتصاد العالمي يعاني من موجة تباطؤ للتضخم، موضحاً أن السلع تشهد تسارع التضخم بأسرع وتيرة في 30 عاماً.

وكتب الاقتصاديان "سبنسر هيل" و"بليك تايلور" في البنك الأمريكي خلال مذكرة نقلتها وكالة بلومبرج، أمس الثلاثاء، أن البيانات لا تدعم الحجة المتمثلة في أن التضخم يتباطأ بفعل خليط من العولمة واضطرابات في بعض الصناعات مثل خدمات سيارات الأجرة والفنادق، إضافة إلى طفرة شركات التجارة الإلكترونية مثل أمازون.

ويرى البنك الأمريكي أنه بدلاً من ذلك فإن معدل تضخم السلع باستثناء الغذاء والطاقة في الدول المتقدمة بعيداً عن الولايات المتحدة ارتفع 0.6 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي، وهي أسرع وتيرة زيادة في نحو 30 عاماً.

وفي الولايات المتحدة، عاد معدل التضخم في السلع الأكثر تأثراً بقوة الاقتصاد كذلك إلى مستوياته قبل الأزمة والبالغ 3 بالمائة.

ويقول "هيل" و"تايلور" إن هذه الاعتبارات تشير إلى أن قصة "التضخم المفقود" مبالغ فيها في حد ذاتها.

ويوضح الاقتصاديان أنه عندما يتم الضغط على التضخم يكون بسبب صناعات مثل الاتصالات والرعاية الصحية.

وأشار التقرير إلى أن اليابان واليونان وكندا من بين الاقتصاديات التي شهدت انخفاضاً في معدل تضخم الرعاية الصحية وسط سعي الحكومة للسيطرة على النفقات.