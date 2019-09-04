أخبار عاجلة

عائلة ركب.. 8 عقود في إنتاج المثلجات -
باب الخلق | حكاية بلبية الفخراني من 50 سنة -
باب الخلق | قبر محمد ابن ابي بكر الصديق -
باب الخلق | ايه اللي بيميز بليلة الفخراني عن اي بليليه في مصر -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر وآية الغرياني وداليا أشرف ) 6/9/2019 - الحلقة الكاملة -
سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام -
إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني -
محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6% -
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان -
تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

جولدمان ساكس: التضخم لا يتباطأ في الدول المتقدمة

Google+ Print
جولدمان ساكس: التضخم لا يتباطأ في الدول المتقدمة جولدمان ساكس: التضخم لا يتباطأ في الدول المتقدمة

مباشر: يشكك بنك "جولدمان ساكس" في الحكمة التقليدية القائلة أن الاقتصاد العالمي يعاني من موجة تباطؤ للتضخم، موضحاً أن السلع تشهد تسارع التضخم بأسرع وتيرة في 30 عاماً.

وكتب الاقتصاديان "سبنسر هيل" و"بليك تايلور" في البنك الأمريكي خلال مذكرة نقلتها وكالة بلومبرج، أمس الثلاثاء، أن البيانات لا تدعم الحجة المتمثلة في أن التضخم يتباطأ بفعل خليط من العولمة واضطرابات في بعض الصناعات مثل خدمات سيارات الأجرة والفنادق، إضافة إلى طفرة شركات التجارة الإلكترونية مثل أمازون.

ويرى البنك الأمريكي أنه بدلاً من ذلك فإن معدل تضخم السلع باستثناء الغذاء والطاقة في الدول المتقدمة بعيداً عن الولايات المتحدة ارتفع 0.6 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي، وهي أسرع وتيرة زيادة في نحو 30 عاماً.

وفي الولايات المتحدة، عاد معدل التضخم في السلع الأكثر تأثراً بقوة الاقتصاد كذلك إلى مستوياته قبل الأزمة والبالغ 3 بالمائة.

ويقول "هيل" و"تايلور" إن هذه الاعتبارات تشير إلى أن قصة "التضخم المفقود" مبالغ فيها في حد ذاتها.

ويوضح الاقتصاديان أنه عندما يتم الضغط على التضخم يكون بسبب صناعات مثل الاتصالات والرعاية الصحية.

وأشار التقرير إلى أن اليابان واليونان وكندا من بين الاقتصاديات التي شهدت انخفاضاً في معدل تضخم الرعاية الصحية وسط سعي للسيطرة على النفقات.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

اللواء مدحت: هناك اتفاق بين الحكومة ومصانع التوك توك بخفض التصنيع إلى أن يصل "زيرو" خلال 3 سنوات

اللواء مدحت: هناك اتفاق بين الحكومة ومصانع التوك توك بخفض التصنيع إلى أن يصل "زيرو" خلال 3 سنوات

هل يقضي قرار الحكومة بإستبدال واحلال "التوك توك" على فوضى الشارع؟ #الجمعة_في_مصر

هل يقضي قرار الحكومة بإستبدال واحلال "التوك توك" على فوضى الشارع؟ #الجمعة_في_مصر