محدث.. الذهب يمحو خسائره مع هبوط الدولار عالمياً

مباشر: استعاد الذهب خسائره التي وصلت في وقت سابق من تعاملات اليوم الأربعاء لنحو 10 دولارات، مع تعميق الدولار خسائره وسط ترقب تطورات سياسية واقتصادية عالمية.

ونجت المعدن النفيس في محو خسائره المسجلة في بداية التعاملات، مستفيداً من هبوط قوي للدولار الأمريكي وتزايد المخاوف حيال الوضع السياسي في المملكة المتحدة.

ويتجه البرلمان البريطاني لإقرار تشريع يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في الوقت الذي هدد فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون بطلب عقد انتخابات مبكرة حال إقرار هذا التشريع.

وكان الذهب قد حقق مكاسب قوية بالأمس تجاوزت 26 دولاراً، على خلفية المخاوف البارزة من حدوث ركود اقتصادي عالمي وخاصةً بعدما انكمش النشاط الصناعي الأمريكي للمرة الأولى في ثلاثة أعوام خلال شهر أغسطس/آب.

وفي ظل عدم التوصل إلى صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن المستثمرين لا يزالون قلقين حيال التطورات التجارية.

وبحلول الساعة 2:38 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول عند 1555.70 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى 1542.60 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وبالنسبة لسعر التسليم الفوري للمعدن، فاستقر عند 1547.01 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بأكثر من 0.4 بالمائة مسجلاً 98.569.