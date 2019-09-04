أخبار عاجلة

عائلة ركب.. 8 عقود في إنتاج المثلجات -
باب الخلق | حكاية بلبية الفخراني من 50 سنة -
باب الخلق | قبر محمد ابن ابي بكر الصديق -
باب الخلق | ايه اللي بيميز بليلة الفخراني عن اي بليليه في مصر -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر وآية الغرياني وداليا أشرف ) 6/9/2019 - الحلقة الكاملة -
سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام -
إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني -
محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6% -
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان -
تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

سياسية سودانية: تم اعتماد مرشحي غالبية الوزارات والإعلان النهائي عن الحكومة خلال ساعات

Google+ Print
سياسية سودانية: تم اعتماد مرشحي غالبية الوزارات والإعلان النهائي عن الحكومة خلال ساعات سياسية سودانية: تم اعتماد مرشحي غالبية الوزارات والإعلان النهائي عن الحكومة خلال ساعات

الخرطوم - سبوتنيك. وقالت حمد النيل، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "إن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، اعتمد بعض الأسماء لنيل المناصب الوزارية، وهي أسماء محمد عبد الله لوزارة الخارجية، ولينا الشيخ لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وانتصار صغيرون لوزارة السياحة والآثار، محمد عبد السلام لوزارة العدل، وعمر منيس لوزارة شئون مجلس الوزراء، وإبراهيم بدري لوزارة المالية، ومحمد الأمين التوم لوزارة التربية والتعليم".

وتابعت: "هناك ثلاث وزارات لم يتم بعد حسم من يتولاها، هي الصناعة والتجارة، والثروة الحيوانية، والبنية التحتية".

وأرجعت حمد النيل سبب تأخر إعلان تشكيل مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء، مهتم بمراعاة التمثيل العادل للمرأة  والجغرافي لأعضاء مجلس الوزراء، بهدف تحقيق السلام والرضا الاجتماعي بين السودانيين.

كان حمدوك قد تسلم، الأسبوع الماضي، قائمة قوى الحرية والتغيير للمرشحين لمناصب الوزراء.

كما أكد حمدوك، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في الخرطوم أمس الثلاثاء: "نريد تشكيل حكومة كفاءات، لكن تظل هنالك بعض الشروط مثل تمثيل النوع".

وتابع حمدوك أن: "كل الناس شاركوا في الثورة، ومن المهم بمجلس الوزراء أن نكون كلنا كسودانيين ممثلين ... الحوار مع الحرية والتغيير منصب على ذلك وهو سبب استمرار النقاش، كما أن من حق النساء التمثيل بالحكومة الانتقالية المنتظرة لمشاركتهم الفاعلة بالاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير".

كانت قوى إعلان الحرية والتغيير وقعت والمجلس العسكري الانتقالي، الشهر الماضي، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا. وكان من المقرر بحسب الوثيقة تعيين وزراء في 28 من الشهر الماضي آب/أغسطس، وأن يؤدوا القسم في 31 من الشهر.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

اللواء مدحت: هناك اتفاق بين الحكومة ومصانع التوك توك بخفض التصنيع إلى أن يصل "زيرو" خلال 3 سنوات

اللواء مدحت: هناك اتفاق بين الحكومة ومصانع التوك توك بخفض التصنيع إلى أن يصل "زيرو" خلال 3 سنوات

هل يقضي قرار الحكومة بإستبدال واحلال "التوك توك" على فوضى الشارع؟ #الجمعة_في_مصر

هل يقضي قرار الحكومة بإستبدال واحلال "التوك توك" على فوضى الشارع؟ #الجمعة_في_مصر