سياسية سودانية: تم اعتماد مرشحي غالبية الوزارات والإعلان النهائي عن الحكومة خلال ساعات

الخرطوم - سبوتنيك. وقالت حمد النيل، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "إن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، اعتمد بعض الأسماء لنيل المناصب الوزارية، وهي أسماء محمد عبد الله لوزارة الخارجية، ولينا الشيخ لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وانتصار صغيرون لوزارة السياحة والآثار، محمد عبد السلام لوزارة العدل، وعمر منيس لوزارة شئون مجلس الوزراء، وإبراهيم بدري لوزارة المالية، ومحمد الأمين التوم لوزارة التربية والتعليم".

وتابعت: "هناك ثلاث وزارات لم يتم بعد حسم من يتولاها، هي الصناعة والتجارة، والثروة الحيوانية، والبنية التحتية".

وأرجعت حمد النيل سبب تأخر إعلان تشكيل مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء، مهتم بمراعاة التمثيل العادل للمرأة والجغرافي لأعضاء مجلس الوزراء، بهدف تحقيق السلام والرضا الاجتماعي بين السودانيين.

كان حمدوك قد تسلم، الأسبوع الماضي، قائمة قوى الحرية والتغيير للمرشحين لمناصب الوزراء.

كما أكد حمدوك، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في الخرطوم أمس الثلاثاء: "نريد تشكيل حكومة كفاءات، لكن تظل هنالك بعض الشروط مثل تمثيل النوع".

وتابع حمدوك أن: "كل الناس شاركوا في الثورة، ومن المهم بمجلس الوزراء أن نكون كلنا كسودانيين ممثلين ... الحوار مع الحرية والتغيير منصب على ذلك وهو سبب استمرار النقاش، كما أن من حق النساء التمثيل بالحكومة الانتقالية المنتظرة لمشاركتهم الفاعلة بالاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير".

كانت قوى إعلان الحرية والتغيير وقعت والمجلس العسكري الانتقالي، الشهر الماضي، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا. وكان من المقرر بحسب الوثيقة تعيين وزراء الحكومة في 28 من الشهر الماضي آب/أغسطس، وأن يؤدوا القسم في 31 من الشهر.