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حمدوك يتلقى دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة باريس

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السفير محمد عبدالله التوم، بحسب وكالة "سونا"، أن السفيرة الفرنسية نقلت دعوة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لزيارة فرنسا وعقد مباحثات ثنائية بهدف بحث سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان في المرحلة المقبلة".

© REUTERS / Yoan Valat

وبحسب الوكالة فقد أشارت السفيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الفرنسية للتطورات في السودان ونجاح ثورته السلمية مؤكدةٍ رغبة بلادها في تقديم كل الدعم الممكن للحكومة المدنية الجديدة".

من جانبه عبر حمدوك عن بالغ تقديره للدعوة من الرئيس الفرنسي، مؤكداً استعداده لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

كان حمدوك قد تسلم قائمة قوى الحرية والتغيير للمرشحين لمناصب الوزراء بالحكومة الانتقالية الأسبوع الماضي.

ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، الشهر الماضي، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا. وكان من المقرر بحسب الوثيقة تعيين وزراء في 28 من الشهر الماضي آب/أغسطس، وأن يؤدوا القسم في 31 من الشهر.

لكن تعيين الوزراء قد تأخر بسبب استمرار المداولات حول المرشحين بين حمدوك وقوى الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي.

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