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زعيم "أنصار الله" يوجه نصيحة للإمارات لإنقاذها من الخطر

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فبحسب موقع "أنصار الله"، قال الحوثي "نصيحتي للإمارات أن تصدق لمصلحتها هي، لأن وضعها يشكل خطورة عليها على المستوى الاقتصادي وعلى كل المستويات".                               

© REUTERS / Ali Owidha

وأضاف "استمرارها في العدوان والاحتلال لبلدنا يشكل خطورة بالغة عليها وتتحمل هي مسؤولية ذلك، مكررا النصيحة بأن تكون جادة في هذا التوجه كونه الموقف الصحيح الذي نأمله من كل دول تحالف العدوان على شعبنا اليمني".

وكان زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، في خطابه عن آخر المستجدات والتطورات أشار خلال حديثه عن العملية النوعية التي استهدفت مصفاة الشيبة بطائرات صماد 3، هذه المصفاة التي تقع في حقل نفطي بالقرب من حدود المملكة مع الإمارات، وتبعد عن اليمن من أقرب نقطة حدودية مسافة 1100 كم، وأن استهدافها هو درس مشترك كونها قريبة من الحدود الإماراتية وكذلك إنذار، وتنبيه مهم.

وتقود  تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي عبد ربه منصور، لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة، صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

SputnikNews

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