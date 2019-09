أهم 10 ميزات جديدة في نظام التشغيل أندرويد 10

أعلنت شركة جوجل بالأمس عن إطلاق الإصدار النهائي من نظام التشغيل (أندرويد 10) Android 10 لجميع هواتف بكسل التابعة لها، على أن يتوفر للمزيد من الهواتف في وقت لاحق من هذا العام.

قالت جوجل في منشور الإعلان: “إنها ركزت في نظام أندرويد 10 على الميزات التي تعتمد على التعلم الآلي، ودعم التقنيات الجديدة في الأجهزة المحمولة مثل: الهواتف القابلة للطي، وشبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى ما يصل إلى 50 تغييرًا يتعلق بالخصوصية والأمان، ليوفر النظام مزيدًا من الحماية والشفافية والتحكم في بياناتك”.

تجدر الإشارة إلى أن جوجل أعلنت سابقًا التخلي رسميًا عن إطلاق أسماء الحلويات على إصدارات نظام التشغيل أندرويد الجديدة كما اعتادت خلال السنوات الماضية، لأن هذه الأسماء لم تكن مفهومة من قِبل جميع المستخدمين، لذلك ستعتمد على الأرقام ليصبح الإصدار الحالي (أندرويد 10)، بعد أن كان يُطلق عليه في الفترة الماضية (Android Q).

فيما يلي أهم 10 ميزات في نظام التشغيل أندرويد 10، والتي تركز على الابتكار والأمان والخصوصية والرفاهية الرقمية:

أولًا؛ ميزات أكثر ذكاءً:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

1- التنقل عبر الإيماءات:

يدعم نظام أندرويد 10 ميزة التنقل عبر الإيماءات، والتي توفر لك الاستفادة الكاملة من الشاشات الكبيرة التي تشغل معظم الجهة الأمامية من الهاتف – من الحافة إلى الحافة -، حيث يتيح للتطبيقات استخدام الشاشة بالكامل لعرض المحتوى مع تقليل التنقل.

يمكنك ابتداءً من أندرويد 10 السحب على جانبي الشاشة للرجوع للخلف، أو سحب الشاشة الرئيسية لأعلى والتنقل بسلاسة بين المهام.

2- الوضع الداكن Dark Mode:

يدعم أندرويد 10 الوضع الداكن على مستوى النظام، حيث يمكنك تفعيله لهاتفك بالكامل، أو لتطبيقات معينة مثل: الصور، والتقويم، وغيرها. وبالطبع سيساعد هذا الوضع على حماية عينيك من ضوء الشاشة الضار، وإطالة عمر البطارية. ويمكن تفعيله باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات، ثم اضغط على خيار (الشاشة).

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الوضع الداكن) Dark Mode وقم بتفعيله.

أو سحب قائمة الإعدادات السريعة لأسفل وقم بتفعيله مباشرة، كما سيعمل في حالة تشغيل وضع توفير البطارية.

3- ميزة Live Caption:

تعتبر ميزة Live Caption من أفضل ميزات أندرويد 10؛ حيث توفر للمستخدم نصوص توضيحية عند تشغيل الفيديو، والبودكاست، والرسائل الصوتية عبر أي تطبيق بما في ذلك التي تسجلها بنفسك، وهذه الميزة تعتمد في عملها على التعلم الآلي.

كما توفر للمستخدمين طريقة أفضل لمشاهدة الفيديوهات في الأماكن العامة المزدحمة، بالإضافة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الصمم، أو ضعف السمع على فهم المحتوى بسهولة.

4- الردود الذكية تقترح إجراءات:

طورت جوجل ميزة الردود الذكية التي تعتمد في عملها على التعلم الآلي، ودمجتها في نظام الإشعارات، حيث توصي بالردود بناءً على سياق الرسالة التي تلقيتها. لذلك إذا أرسل إليك شخص ما رسالة نصية حول تنقل أو عنوان ما، أو مقطع فيديو على يوتيوب، سيقدم لك النظام إجراءات مقترحة مثل: فتح خرائط جوجل والتنقل فيها، أو فتح الفيديو على يوتيوب بدون النسخ واللصق للرابط، كما يعمل الرد الذكي الآن على جميع تطبيقات المراسلة المفضلة لديك.

ثانيًا؛ ميزات الأمان، والخصوصية الجديدة:

5- التحكم في مشاركة بيانات الموقع الجغرافي:

أحد أكبر التغييرات التي أجرتها جوجل على خصوصية نظام التشغيل أندرويد؛ هي أن أندرويد 10 يقدم خيارات جديدة للتطبيقات التي تستخدم معلومات موقعك الجغرافي. حيث أصبح من الممكن تحديد عدد مرات السماح للتطبيقات بالوصول إلى بيانات موقعك، مثلما هو الحال في نظام آي أو إس iOS.

يمنح إصدار أندرويد 10 المستخدمين مزيدًا من التحكم في بيانات الموقع، وذلك من خلال توفير ثلاثة خيارات، للتحكم في وصول التطبيقات إلى بيانات موقعك الجغرافي وهي: (طوال الوقت) All the time، أو (أثناء الاستخدام) While in use، أو (الرفض) Deny.

6- عناصر تحكم أكثر في قسم الخصوصية:

بعد تثبيت نظام أندرويد 10 على هاتفك، ستجد أن قسم الخصوصية يحتوي على عناصر تحكم أكثر في خصوصية التطبيقات، والخدمات الموجودة على هاتفك، ويمكنك من خلاله أيضًا الوصول إلى إعدادات نشاط حساب جوجل الخاص بك.

في البداية ستجد الميزة الرئيسية لقسم الخصوصية تحت خيار (مدير الأذونات) Permission manager، حيث توجد قائمة بجميع فئات الأذونات المختلفة، وتحت خيار (متقدم) Advanced، يمكنك أيضًا العثور على عناصر تحكم لأشياء مثل: المعلومات المعروضة على شاشة القفل، وخدمة الملء التلقائي للبيانات من جوجل، ومعلومات النشاط، وكيف تريد أن يتعامل جهازك مع الإعلانات.

7- تحديثات الأمان عبر جوجل بلاي:

ابتداءً من الإصدار العاشر لنظام التشغيل أندرويد يمكنك الحصول على تحديثات الأمان والخصوصية من خلال متجر التطبيقات (جوجل بلاي)، بالطريقة نفسها التي يتم بها تحديث تطبيقاتك. وبالتالي؛ يمكنك الحصول على هذه التحديثات بمجرد توفرها دون الحاجة إلى انتظار التحديث الكامل لنظام التشغيل.

ثالثًا؛ ميزات الرفاهية الرقمية الجديدة:

8- ميزات أفضل للآباء للتحكم في أجهزة أطفالهم:

لمساعدة الأطفال والعائلات على إيجاد توازن أفضل للحياة مع التكنولوجيا؛ يمكن استخدام ميزة (Family Link) لربط الحسابات بين أولياء الأمور والأطفال، بحيث يمكن للوالدين تعيين قيود على التطبيقات التي يستخدمها أطفالهم معظم الوقت، بالإضافة إلى تطوير ميزات مطلوبة مثل: وقت المكافأة، والقدرة على تعيين حدود زمنية خاصة بالتطبيق.

9- التحكم في الإشعارات:

في نظام أندرويد 10؛ لديك سيطرة أكبر على أين ومتى تصلك الإشعارات، حيث يمكنك تفعيل إسكات الإشعارات، بحيث لا تحدث صوت، أو تظهر على شاشة القفل الخاصة بك، أي يتم تنبيهك فقط بالإشعارات عندما تريد.

10- ميزة Focus Mode:

إذا كانت التطبيقات الموجودة على هاتفك تستهلك الكثير من وقتك، فيمكنك الاستعانة بميزة (وضع التركيز) Focus Mode الجديدة، حيث تتيح لك تحديد تطبيقات معينة تريد تجنب استخدامها خلال فترة زمنية، وتعطيلها مؤقتًا لمساعدتك على التركيز دون تشتيت الانتباه.

الجدير بالذكر أن نظام (أندرويد 10) Android 10، يدعم العديد من الميزات الأخرى بما في ذلك: ميزة جديدة للمؤسسات تتيح لك استخدام لوحات مفاتيح مختلفة لحساباتك الشخصية، وحسابات العمل، وتوقيتات التطبيقات لمواقع ويب محددة حتى تتمكن من تحقيق التوازن بين وقتك على الويب، والرموز التعبيرية الجديدة، ودعم تشغيل المقاطع الصوتية المباشرة على المساعدات الصوتية.