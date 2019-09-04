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جونسون يدعو لانتخابات مبكرة مع سعي البرلمان لمنع البريكست الصعب

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جونسون يدعو لانتخابات مبكرة مع سعي البرلمان لمنع البريكست الصعب جونسون يدعو لانتخابات مبكرة مع سعي البرلمان لمنع البريكست الصعب

مباشر: دعا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في منتصف الشهر المقبل مع سعي البرلمان لمنع البريكست بدون اتفاق.

وقال جونسون أمام البرلمان اليوم الأربعاء، إنه يدعو زعيم المعارضة "جيرمي كوربين" للتأكيد على أنه إذا تم تمرير مشروع قانون يمنع البريكست دون اتفاق؛ فإنه سوف يسمح للمواطنين بالإدلاء برأيهم في انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويحتاج جونسون إلى تأييد ثلثي المشرعين لذلك تم إحباط محاولته لإجراء انتخابات مبدئياً لأن أحزاب المعارضة متحدة في الرغبة في منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وكان البرلمان البريطاني صوت بالأمس لصالح إجراء تصويت لتشريع بمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وتأجيل البريكست لمدة 3 أشهر ما لم يتم التوصل لصفقة مع الكتلة في منتصف الشهر القادم.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني في وقت لاحق من اليوم على هذا التشريع.

وأوضح جونسون أن استراتيجيته هي الحصول على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن تحرز تقدماً ملموساً وستنجح في إزالة مسألة الحدود الأيرلندية من صفقة البريكست.

 

مباشر (اقتصاد)

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