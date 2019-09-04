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السعودية.. أمر ملكي بترقية وتعيين 22 قاضيا بديوان المظالم

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السعودية.. أمر ملكي بترقية وتعيين 22 قاضيا بديوان المظالم السعودية.. أمر ملكي بترقية وتعيين 22 قاضيا بديوان المظالم

الرياض – مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 22 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ خالد بن محمد اليوسف، في بيان لديوان المظالم، إن الأمر الملكي تضمن ترقية 5 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية 14 قاضيًا من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ).

وأضاف اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن كذلك ترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، مبينا أن الأمر الملكي اشتمل على تعيين ملازمين قضائيين على درجة (قاضي/ب).

وأكد  أن القرار يأتي دعما لقضاء ديوان المظالم وظيفيا بما ينعكس على كفاءته، وتجويد أعماله لتحقيق العدالة الناجزة.

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