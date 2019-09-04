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طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة تتراجع رغم هبوط التكاليف

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طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة تتراجع رغم هبوط التكاليف طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة تتراجع رغم هبوط التكاليف

مباشر: تراجع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من هبوط التكاليف.

وأظهرت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري والصادرة اليوم الأربعاء، انخفاض طلبات الرهن العقاري بنحو 3.1 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس/آب الجاري، مقارنة مع الاسبوع السابق له.

لكن على أساس سنوي، سجل مؤشر طلبات الرهن العقاري المعدل موسمياً خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنحو 62 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تقود التقلبات، حيث تراجعت عوائد السندات الأمريكية مما تسبب في انخفاض تكاليف الرهن العقاري لأدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ورغم ذلك تراجعت طلبات إعانة التمويل في الأسبوع الماضي، لكنها لاتزال أعلى 152 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

في حين كشفت البيانات عن زيادة مؤشر طلبات شراء منزل بنحو 4 بالمائة خلال الأسبوع المنصرم.

وهبط حجم طلبات إعادة التمويل لشراء منزل بنحو 7 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، لكنه مرتفعاً بنسبة 152 بالمائة عن نفس الفترة من العام المنصرم.

كما انخفضت حصة إعادة التمويل من نشاط الرهن العقاري من إجمالي الطلبات إلى60.4 بالمائة في الأسبوع الماضي مقابل 62.4 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.

وتراجع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً بقرض بقيمة 484.35 ألف دولار أو أقل إلى 3.87 بالمائة في الأسبوع الماضي من 3.94 بالمائة  في الأسبوع المنقضي.

مباشر (اقتصاد)

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