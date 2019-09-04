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هيئة السوق السعودية تغرم حلواني إخوان

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هيئة السوق السعودية تغرم حلواني إخوان هيئة السوق السعودية تغرم حلواني إخوان

الرياض – مباشر: قررت هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية على شركة حلواني إخوان.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه تم فرض الغرامة على الشركة لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الـ64 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ وذلك لعدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس/ آذار 2019 خلال الفترة النظامية المحددة، بمدة لا تتجاوز30 يوماً من نهاية الفترة.

وأضافت الهيئة، أنه تم تغريم الشركة 20 ألف ريال نظير تلك المخالفات.

وأوضحت، أن الشركة لم تفصح عن قوائمها المالية للفترة المالية المذكورة إلا بتاريخ 29 مايو/ أيار 2019.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.6 بالمائة عند مستوى 33.20 ريالا.

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