أسمنت نجران تتسلم رخصة تصدير كلنكر

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة أسمنت نجران، عن استلام رخصة تصدير الكلنكر، الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار، والمحولة لمصلحة الجمارك بوزارة المالية.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، أن صلاحية الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها.

وبينت أن لديها رخصة تصدير أسمنت، تم الإعلان عنها في يوليو / تموز 2019م.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أثر مالي لتسلم رخصة تصدير الكلنكر، في الوقت الحالي.

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