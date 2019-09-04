السفير الأمريكي لدى الكويت: "أزمة الخليج" على طاولة مفاوضات الأمير وترامب
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وأعرب سيلفرمان، خلال مؤتمر صحافي بمناسبة قرب انتهاء عمله في الكويت، عن "خيبة أمل الولايات المتحدة من استمرار هذه الأزمة"، متوقعاً قيام الرئيس ترامب والأمير ببحث أفضل السبل لاستعادة وحدة مجلس التعاون.
وبينما كشف أنه سيتم خلال قمة الأمير- ترامب توقيع بعض الاتفاقيات التي بحثت أخيراً في الحوار الاستراتيجي، اعتبر سيلفرمان أن ملف حقوق العمالة المنزلية في الكويت شهد تطوراً ملحوظاً انعكس على موقعها في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الصادر عن الخارجية الأميركية.