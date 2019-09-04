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السفير الأمريكي لدى الكويت: "أزمة الخليج" على طاولة مفاوضات الأمير وترامب

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© REUTERS / NASEEM ZEITOON

وبحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، أكد سيلفرمان "موقف بلاده المساند لجهود أمير الكويت في حل تلك الأزمة داخلياً من خلال البيت الخليجي".

وأعرب سيلفرمان، خلال مؤتمر صحافي بمناسبة قرب انتهاء عمله في الكويت، عن "خيبة أمل الولايات المتحدة من استمرار هذه الأزمة"، متوقعاً قيام الرئيس والأمير ببحث أفضل السبل لاستعادة وحدة مجلس التعاون.

وبينما كشف أنه سيتم خلال قمة الأمير- ترامب توقيع بعض الاتفاقيات التي بحثت أخيراً في الحوار الاستراتيجي، اعتبر سيلفرمان أن ملف حقوق العمالة المنزلية في الكويت شهد تطوراً ملحوظاً انعكس على موقعها في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الصادر عن الخارجية الأميركية.

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