رئيس الكنيست: سنعلن السيادة الإسرائيلية على مدينة الخليل

جاء تصريح أدلشتاين أثناء كلمة ألقاها في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ظهر اليوم الأربعاء. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "I24NEWS".

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وألقى رئيس الكنيست الإسرائيلي، يولي أدلشتاين، كلمته أثناء المراسم الرسمية لإحياء ذكرى مرور 90 عاما على أحداث 1929 التي قتل خلالها 67 يهوديا في الخليل.

وأضاف أدلشتاين:

بعد مرور تسعين عاما على أحداث 1929، علينا القول بصوت واضح: حان الوقت بأن يتسع الحي اليهودي في الخليل وأن يتضاعف. حان الوقت أن تصبح زيارة الحرم الإبراهيمي أمرا في غاية السهولة والراحة والطبيعي للغاية.

وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بيانا للتعليق على ما يتردد من نية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارة مدينة الخليل وبلدتها القديمة والحرم الإبراهيمي، اليوم الأربعاء.

وأدانت الخارجية الفلسطينية الزيارة التي كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية، محذرة من مخاطر وتداعيات الزيارة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي ومنظماته وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بالتدخل لمنع زيارة نتنياهو لمدينة الخليل، وتحميل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن تداعياتها.