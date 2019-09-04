"داو جونز" يرتفع 200 نقطة بالمستهل مع هدوء التوترات السياسية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 200 نقطة مع هدوء التوترات السياسية وبعد بيانات اقتصادية.

وهدأت التوترات السياسية بعدما أعلنت كاري لام الرئيس التنفيذي لهونج كونج سحب مشروع قانون تسليم المجرمين كاملاً، في خطوة من شأنها أن تقلل من الاحتجاجات الشعبية التي استمرت لأشهر.

ودفع هذا القرار أسهم هونج كونح للارتفاع بأكثر من 4 بالمائة بنهاية تعاملات جلسة اليوم.

وكان بعض المستثمرين يتخوفون من أن استمرار الاحتجاجات في هونج كونج قد يعرقل عودة المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وفي التطورات السياسية اليوم، تمكن البرلمان البريطاني من وضع قبضته على عملية البريكست بعد أن صوت لصالح إجراء تشريع يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع نشاط الخدمات في الصين لأعلى مستوى في 3 أشهر لتتوالي البيانات الإيجابية في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم بعد أن تحول النشاط الصناعي للنمو مسجلاً أعلى مستوى في 5 أشهر.

فيما تراجع عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الماضي.

وكانت الأسهم الأمريكية سجلت خسائر قوية بالأمس بعد بيانات أظهرت انكماش النشاط الصناعي بالولايات المتحدة لأول مرة في 3 سنوات.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.8 بالمائة إلى 26321 نقطة، رابحاَ 203 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 2929 نقطة، وزاد المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 0.9 بالمائة إلى 7948.2 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.653.