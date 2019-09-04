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فرض غرامة مالية على شركة حلواني إخوان لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

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فرض غرامة مالية على شركة حلواني إخوان لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. فرض غرامة مالية على شركة حلواني إخوان لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (20,000) عشرون ألف ريال، على شركة حلواني إخوان لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019/03/31م خلال الفترة النظامية المحددة بمدة لا تتجاوز(30) يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، إذ لم تفصح الشركة عن قوائمها المالية للفترة المالية المنتهية في 2019/03/31م إلا بتاريخ 2019/05/29م.

مباشر (اقتصاد)

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