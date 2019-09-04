"مدن" توقع عقداً مع "ناقل" لإقامة منطقة لوجستية

الرياض- مباشر: وقّع المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" خالد بن محمد السالم، عقد تخصيص منطقة لوجستية بمساحة 30 ألف متر مربع في المدينة الصناعية اللوجستية بعرعر مع شركة ناقل.

وأكد السالم، وفقاً لما جاء بوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المشروع يستهدف إقامة منطقة لوجستية ومستودعات مُبرَّدة وجافة ومناطق مناولة.

وبين أن "مدن" تعمل بشكل دائم على تعزيز مقوّمات البيئة الجاذبة للاستثمارات، وتوفير جميع عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات الضرورية، لمواكبة الاحتياجات المتنامية لشركائها.

وتقوم حالياً بإنشاء وتطوير مدن لوجستية منها مدينتي عرعر بمساحة مليوني متر مربع والقريات بمساحة 21 مليون متر مربع، وذلك تيسيراً لحركة البضائع من وإلى الدول المجاورة نظراً لقربهما من المنافذ الحدودية.

وأوضح السالم أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية "مدن" ورؤيتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي، وتطوير الخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية البالغ عددها 35 مدينة التي بدورها ستدعم التجمعات الصناعية المتخصصة، كجزء من مبادرات "مدن" ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

يشار الى أن "مدن" توفِّر حلولاً لوجستية تُسهم في تهيئة المناخ الأمثل لتوطين الاستثمارات وفتح المجال أمام الصناعات المحلية للارتقاء والتوسّع، فضلاً عن تنمية العمل في قطاعات موازية تفيد القطاع الصناعي.

وعلى مدار العام 2018م نجحت الشركة في توقيع 13 عقداً مع شركات عاملة في مجال تقديم الحلول اللوجستية، بإجمالي مساحات بلغت 140,934م2، ليصل إجمالي المساحات اللوجستية بنهاية العام المذكور 2,737مليون م2.

كما وقّعت "مدن" اتفاقية تطوير مستودع لوجستي ذكي بجدة على مساحة 249 ألف م2 مع شركة النهدي الطبية "النهدي"، بهدف تطوير مُنشأة صناعية خاصة للخدمات اللوجستية على أرض مملوكة لشركة "النهدي" بالقرب من المدينة الصناعية الثانية بجدة.

وتضطلع "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعاً مُنتجاً.

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