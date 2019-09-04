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شعار مونديال قطر يشعل جدلا كبيرا... بماذا وصفه ضاحي خلفان

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شعار مونديال قطر يشعل جدلا كبيرا... بماذا وصفه ضاحي خلفان شعار مونديال قطر يشعل جدلا كبيرا... بماذا وصفه ضاحي خلفان

وتم الكشف عن الشعار في العاصمة الدوحة وفي عدد من العواصم حول العالم في الوقت عينه، أمس.

الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قال في تعليق على صفحته بتويتر "في هذا اليوم التاريخي لا ننسى أن نشكر ’الفارس‘ الذي اجتهد ليفوز ملف قطر بتنظيم 2022، أخي الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وفريق العمل الذين حولوا الحلم إلى حقيقة... بيض الله وجيهكم شرفتمونا وأسعدتم العرب".

على الصعيد الآخر، شبه الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، شعار البطولة بـ"الأفعى" قائلا في تغريدة "مصمم الشعار اقتبسه من الأفعى...اقتباس موفق..."

أما الإعلامي المصري، أحمد موسى فشن هجوما لاذعا في برنامجه الذي يقدمه على قناة "صدى البلد"، حيث قال "قاعدين بقلهم أيام وليالي وسهرات ويلا حنكشف عن شعار كأس العالم 2022 وألحق وتابع وأول مرة والدول الي حتعرض والحاجات... هذا الشعار كأنه حبل مشنقة، ده مش شعار كأس عالم، وكأن القطريين مستنيين الناس يروحوا هناك ويعدموه دة بالضبط حبل مشنقة..."

وذكر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن الشعار غريب وغير مفهوم، فيما قال آخرون إنهم توقعوا أن يكون الشعار أفضل من ذلك.

وقالت اللجنة إن الشعار مستوحى من "الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء".

​ويتزين الشال الصوفي بزخارف مستوحاة من النقوش الشرقية العربية والآسيوية التي ترمز لخصوصية المونديال الأول في الوطن العربي والثاني في قارة آسيا.

وجاء تصميم الشعار مستوحى من شكل كأس العالم، إضافة إلى الرقم 8 الذي يرمز إلى عدد الملاعب التي ستستضيف النهائيات.

ويحوي الشعار كذلك على "الكَشيدَة" أحد سمات الخط العربي وتُستخدم للفصل بين الحروف لإضافة لمسة جمالية على الكلمات وتحقيق التوازن بين أطوالها.

ويشير إلى رمز اللانهاية والذي يحمل في طياته ترجمة للإرث المستدام الذي سيتركه الحدث.

​واستوحيت الزخارف التي تزين الشعار من النقوش الشرقية التي تزين الشال الصوفي في العالم العربي، كما يأخذ الشعار الإلهام من مختلف الثقافات حول قارة آسيا.

يذكر أن مونديال قطر هو النسخة 22 لبطولة كأس العالم وهي المرة الأولى التي تقام فيها في منطقة الشرق الأوسط وأيضاً المرة الأولى التي ستجري في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول وذلك بسبب الحرارة المرتفعة جداً في منطقة الخليج خلال فصل الصيف الذي تجرى فيه عادة هذه البطولة.

SputnikNews

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