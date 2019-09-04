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بالفيديو… جيمس ماتيس يكشف خبايا مر بها جنود أمريكا في حرب العراق

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بالفيديو… جيمس ماتيس يكشف خبايا مر بها جنود أمريكا في حرب العراق بالفيديو… جيمس ماتيس يكشف خبايا مر بها جنود أمريكا في حرب العراق

وقال ماتيس في مقابلة أجراها لـ"CNN"، مساء اليوم الأربعاء "كنا في حي صعب جدا، عندما نقاتل في أماكن مثل الفلوجة، يجب عليك أن تجهز قواتك في وقت شديد جداً".

وتابع ماتيس:

اضطررت لأخذ شباب من المشاة والبحرية في أعمار 18-19 عاما، وقلت لهم يجب أن تكونوا مستعدين الآن لبعض الأشخاص الغادرين حقا، وذهبنا لمثلث سني، وكان معي حوالي 29 بحارا ومشاه بحري من حولي، بعض الرماة ومختصي الاتصال، إضافة إلى المساعدين والسائقين.

وقال ماتيس:

وعلى مدى 4 شهور، قتل أو جرح حوالي 17 من أصل 29 من حولي، وعندما يكون لديك هذا المستوى من العنف الذي يحدث، وعندما نقاتل في أماكن مثل الفلوجة، يجب عليك أن تجهز قواتك في أوقات الشدة.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي السابق:

نحن نحمل القيم الأمريكية في الحرب، ومنها ألا تقتل امرأة.

SputnikNews

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