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محدث.. النفط يوسع مكاسبه لنحو 3% مع بيانات صينية إيجابية

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محدث.. النفط يوسع مكاسبه لنحو 3% مع بيانات صينية إيجابية محدث.. النفط يوسع مكاسبه لنحو 3% مع بيانات صينية إيجابية

مباشر: عززت النفط من مكاسبها لنحو 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم بيانات صينية إيجابية وذلك بعد ثلاثة أيام من الخسائر على خلفية المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن النشاط الخدمي في الصين ارتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر، وهو ما يعني إشارة جيدة بشأن أداء ثاني أكبر حول العالم.

وكانت أسعار الخام استهلت التعاملات على ارتفاع محدود لا يتجاوز 0.5 بالمائة لتتعافى قليلاً من أدنى مستوياتها في نحو شهر والمسجلة في جلسة أمس.

وكانت أسعار الذهب الأسود تعرضت لضغوط على خلفية المخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تقليص الطلب على الخام.

وتراجعت أسعار الخام إلى أدنى مستوى في شهر خلال تعاملات أمس الثلاثاء في أعقاب البيانات التي أظهرت انكماش النشاط الصناعي الأمريكي خلال أغسطس/آب للمرة الأولى في نحو ثلاثة أعوام.

ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً الخميس.

وكان مسح أجرته وكالة رويترز، أظهر بالأمس أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ستتراجع للأسبوع الثالث على التوالي.

وبحلول الساعة 1:19 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بأكثر من 2.2 بالمائة ليسجل 59.56 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 2.9 بالمائة ليصعد إلى 55.49 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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