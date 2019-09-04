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اليوان الصيني يتعافى من أضعف مستوى منذ عام 2008

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اليوان الصيني يتعافى من أضعف مستوى منذ عام 2008 اليوان الصيني يتعافى من أضعف مستوى منذ عام 2008

مباشر: تعافى اليوان الصيني من أدنى مستوى منذ عام 2008 خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لكن المكاسب جاءت محدودة مع ترقب تطورات الأوضاع التجارية.

ولا تزال التطورات التجارية محل اهتمام المستثمرين وسط انتظار عودة الولايات المتحدة والصين إلى طاولة المفاوضات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضي بدء سريان مفعول جولة جديدة من التعريفات على سلع البلدين بعضهما البعض.

وحدد البنك المركزي السعر المرجعي للعملة عند مستوى 7.0878 يوان لكل دولار مع السماح لليوان بالتحرك 2 بالمائة أعلى أو أقل السعر المرجعي.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، صعد نشاط الخدمات في الصين ليصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر خلال أغسطس/آب الماضي.

واستفادت كذلك العملة الصينية من ضعف الدولار الأمريكي والذي ابتعد بشكل واضح عن أعلى مستوى سجله في نحو 28 شهراً في تعاملات أمس.

وبحلول الساعة 12:49 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 7.1519 يوان بعد أن سجل مؤخراً مستويات هي الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية.

مباشر (اقتصاد)

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