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إعلان تصحيحي من شركة الأعمال التطويرية الغذائية بخصوص الإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30/06/2019م

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إعلان تصحيحي من شركة الأعمال التطويرية الغذائية بخصوص الإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30/06/2019م إعلان تصحيحي من شركة الأعمال التطويرية الغذائية بخصوص الإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30/06/2019م
بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية (تداول) المراد تصحيحه 1441-01-04 الموافق 2019-09-03 البيان الخاطئ في الاعلان السابق إجمالي حقوق المساهمين ( لا توجد حقوق أقلية ) بتاريخ:30/06/2019م مبلغ (33،991،122 ريال) وذلك مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق بتاريخ: 30/06/2018م مبلغ (30،290،810 ريال) بارتفاع بنسبة (12.21 %) عن الفترة المقارنة. تصحيح الخطأ إجمالي حقوق المساهمين ( لا توجد حقوق أقلية ) بتاريخ:30/06/2019م مبلغ (33،991،122 ريال) وذلك مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق بتاريخ: 30/06/2018م مبلغ (25،516،963 ريال) بارتفاع بنسبة (33.21 %) عن الفترة المقارنة.

مباشر (اقتصاد)

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