العدل السعودية: 122 مليون ريال أحكام نفقة في عام..ومكة بالصدارة

الرياض – مباشر: ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ بالمملكة العربية السعودية أكثر من 10.9 ألف ممتنع عن النفقة، بدفع أكثر من 122 مليون ريال نفقة أبناء خلال العام الهجري 1440 هـ.

وقالت وزارة العدل بالمملكة، في بيان لها، إن جميع الطلبات تستند على أحكام قضائية متعلقة بقضايا النفقة.

وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ3.89 ألف طلب، بقيمة 40 مليون ريال، تليها الرياض بـ2.66 ألف طلبا، بقيمة 39.6 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ1.78 ألف طلباً، لاستعادة نحو 15.9 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ792 طلباً، بقيمة 6 ملايين ريال.

وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ428 طلباً، بقيمة 4.4 مليون ريال، تليها عسير بـ368 طلباً، بلغت قيمتها 5.4 ملايين ريال، ثم تبوك بـ284 طلباً، بقيمة 1.7 مليون ريال، وجازان بـ278 طلباً بقيمة 4 ملايين ريال، والجوف بـ159 طلباً، بمليوني ريال.

وسجلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 138 طلباً بقيمة 684 ألف ريال، ثم الباحة بـ67 طلباً بقيمة 1.9 مليون ريال، تليها الحدود الشمالية بـ61 طلبا بقيمة 571 ألف ريال، ، ثم نجران بـ30 طلب بقيمة 146 ألف ريال، مسجّلةً أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، وجه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعاً كالمعنفين لهم في العقوبات، وفقاً لنظام حماية الطفل.

واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافةً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.

وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.

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