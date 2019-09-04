إعلان إلحاقي من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 03/01/1441هـ (الموافق 02/09/2019م) بخصوص دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية . ترفق الشركة المستندات الداعمة لبنود تعاملات اطراف ذات علاقة ( 8 , 9 , 10 , 11 ) تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-01-03 الموافق 2019-09-02 التغير الحاصل على التطوير ترفق الشركة المستندات الداعمة لبند جدول الإعمال رقم ( 8 , 9 , 10 , 11 ) الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد الملفات الملحقة
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