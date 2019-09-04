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إعلان إلحاقي من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

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إعلان إلحاقي من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية إعلان إلحاقي من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 03/01/1441هـ (الموافق 02/09/2019م) بخصوص دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية . ترفق الشركة المستندات الداعمة لبنود تعاملات اطراف ذات علاقة ( 8 , 9 , 10 , 11 ) تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1441-01-03 الموافق 2019-09-02 التغير الحاصل على التطوير ترفق الشركة المستندات الداعمة لبند جدول الإعمال رقم ( 8 , 9 , 10 , 11 ) الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

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