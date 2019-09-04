إعلان إلحاقي من شركة أسمنت نجران بخصوص رخصة تصدير الكلنكر

بند توضيح مقدمة إلحاقا لإعلان شركة أسمنت نجران على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بخصوص رخصة تصدير الكلنكر الصادرة لها من وزارة التجارة والاستثمار برقم 57/ت وتاريخ 02 شعبان 1439هـ تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1439-08-15 الموافق 2018-05-01 التغير الحاصل على التطوير إلحاقا لإعلان شركة أسمنت نجران على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في 15 شبعان 1439هـ الموافق 01 مايو 2018 م بخصوص استلام رخصة تصدير الكلنكر الصادرة لها من وزارة التجارة والاستثمار برقم 57/ت و تاريخ 02شعبان1439هـ، تعلن الشركة عن استلام رخصة تصدير الكلنكر برقم 144/ت وتاريخ 04 محرم1441هـ والصادرة من وزارة التجارة والاستثمار بناء على الأمر السامي الكريم رقم 28408 والمحولة لمصلحة الجمارك بوزارة المالية وتم استلام الرخصة بتاريخ 05 محرم 1441هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م علماً بأن صلاحية الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها. كما تود الشركة أن توضح بأن لديها رخصة تصدير أسمنت رقم 138/ت صادره بتاريخ 05 ذو القعدة 1440هـ والذي تم الإعلان عنها بتاريخ 06 ذو القعدة 1440هـ 09 يوليو 2019 م. الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
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