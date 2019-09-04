إنفوجرافيك.. 18 مليون مركبة تعبر مداخل السعودية في أغسطس

الرياض- مباشر: سجلت معدلات الحركة المرورية لمداخل مدن المملكة الرئيسية لشهر أغسطس/ آب عبور أكثر من 18 مليون مركبة من المنافذ البرية.

وأوضحت وزارة النقل السعودية في تقرير لها اليوم الأربعاء، انه تم رصد مرور 2.7 مليون مركبة عبر منافذ العاصمة الرياض بمعدل 88 ألف مركبة يوميًا، بمتوسط سرعة بلغ 104 كيلومتر في الساعة.

وشهدت مداخل الدمام مرور 1.5 مليون مركبة بمعدل 48 ألف مركبة يوميًا بمتوسط سرعة بلغ 101 كيلومتر في الساعة.

وشهدت مكة المكرمة عبور 5 ملايين مركبة على مداخلها بمعدل 161 ألف مركبة يوميًا، بمتوسط سرعة بلغ 118 كيلومترًا في الساعة.

وعبرت مداخل المدينة المنورة 1.3 مليون مركبة بمعدل 42 ألف مركبة يوميًا، بمتوسط سرعة بلغ 80 كيلومترًا في الساعة.

وسلكت مداخل القصيم 1.3 مليون مركبة بمعدل 41 ألف مركبة يوميًا بمعدل سرعة بلغ 80 كيلومترًا في الساعة.

أما جدة فقد شهدت الرقم الأعلى لعبور المركبات على مداخلها إذ بلغت 5.2 مليون مركبة بمعدل 167 ألف مركبة يوميًا، بمتوسط سرعة بلغ 103 كيلومترًا في الساعة.

وشهدت مداخل الحدود الشمالية عبور 444 ألف مركبة بمعدل 14 آلاف مركبة يوميًا بمتوسط سرعة بلغ 90 كيلومترًا في الساعة، وشهدت مداخل الباحة عبور حوالي 1.1 مليون مركبة بمعدل 35 ألف مركبة يوميًا بمتوسط سرعة بلغ 75 كيلومترًا في الساعة.

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