تباطؤ نمو اقتصاد أستراليا لأدنى مستوى منذ عام 2009

مباشر: تباطأ نمو اقتصاد أستراليا لأدنى مستوى في نحو عقد من الزمن وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع ضعف إنفاق الأسر.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات أستراليا، اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 1.4 بالمائة في الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهي أسوأ قراءة منذ الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول عام 2009.

ورغم أن الأرقام تتوافق مع توقعات المحللين لكنها أقل كثيراً من تقديرات البنك المركزي في البلاد والتي كانت تشير إلى نمو نسبته 1.8 بالمائة.

وبحسب البيانات، فإن صافي الصادرات نما بنسبة 0.6 بالمائة خلال الربع الماضي ما يعكس الصادرات القوية من سلع التعدين.

في حين أن قطاع الأسر ظل خافتاً نسبياً، حيث ارتفعت النفقات بنسبة 0.4 بالمائة فقط بينما يواصل الاستثماري العقاري الهبوط مسجلاً انخفاضاً بنحو 4.4 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019.

أما على أساس فصلي، فإن اقتصاد أستراليا ارتفع بنسبة 0.5 بالمائة خلال الثلاثة اشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي وذلك بالقراءة المعدلة موسمياً.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد أستراليا سوف يتوسع بنسبة 0.5 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري.

وكان بنك الاحتياطي الأسترالي دعا إلى اتخاذ إجراءات مالية لدعم النمو، بالتزامن مع خفضه الفائدة مرتين متتاليتين خلال اجتماعي يونيو/حزيران ويوليو/تموز لتصبح عند مستوى قياسي متدني.

وبحلول الساعة 12:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 0.6791 دولار أمريكي.