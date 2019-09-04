"تشب" تعلن عن تعديلات بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة تشب العربية للتأمين التعاوني، قبول استقالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي من منصب الرئيس التنفيذي، واستمرار عضويتة بمجلس الإدارة كعضو منتدب.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على تعيين كمران مزهر جعفري، رئيسا تنفيذيا مكلفا، اعتبارا من غد الخميس 5 سبتمبر / أيلول.

وأشارت إلى أنه تم تكليف جعفري بالمنصب، بعد استلام خطاب عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

كما نوهت إلى أن كمران مزهر جعفري يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة تشب العربية للتأمين التعاوني منذ شهر أغسطس / آب 2015م.

وبينت أن جعفري حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إتش إي سي بفرنسا، وحاصل على شهادة البكالريوس في تخصص الإقتصاد من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بخبرة محلية ودولية تمتد لنحو 17 عاماً في قطاع التأمين.

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