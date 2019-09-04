أول تعليق عراقي على وجود قاعدة عسكرية إيرانية على الحدود مع سوريا

وأكد الكعود خلو الحدود من أية قواعد عسكرية، قائلا: لم نر وجود أية قاعدة عسكرية إيرانية أو غيرها على الحدود العراقية السورية؛ بحسب وكالة "إرم نيوز".

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وأوضح نعيم الكعود أنه كان في زيارة الثلاثاء إلى منطقة القائم الحدودية، ولم ير أو يسمع بوجود أية قاعدة.

وأكد الكعود أن "الحدود العراقية السورية خالية من أي قواعد عسكرية أو غيرها"، متسائلًا "كيف تبنى قاعدة إيرانية في ظل الوجود الأمريكي من طيران وقوات على الأرض في محافظة الأنبار".

يشار إلى أن موقع "واللا" العبري وصحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أفادا بأن صورًا التقطتها الأقمار الصناعية الإسرائيلية، تظهر بناء إيران قاعدة عسكرية جديدة على الحدود السورية العراقية، يدل حجمها على أنها بصدد استيعاب الآلاف من الجنود.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقرير، أمس الثلاثاء، إن إيران تبني قاعدة عسكرية سرية جديدة في سوريا.

واعتمدت "فوكس نيوز" في تقريرها على تحليلات صور التقطتها شركة "ISI" التي تمتلك خدمة أقمار صناعية مدنية، إضافة إلى معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران ستأوي آلاف الجنود والقوات التابعة لها في القاعدة.

ويشير التقرير إلى أن هذه ستكون من أكبر القواعد التي تبنيها إيران في سوريا وسيطلق عليها اسم قاعدة "الإمام علي"، ووافق على إنشائها المرجعيات العليا في طهران، وفق "فوكس نيوز".

وأسندت إيران مهمة بناء القاعدة التي تقع بالقرب من الحدود السورية - العراقية إلى "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتظهر الصور الفضائية وجود خمسة منشآت جديدة يمكن ناهيك عن وجود 10 منشآت أخرى، حيث يتوقع أن تكون القاعدة العسكرية جاهزة بالكامل في وقت قريب.

ونقلت "فوكس نيوز" عن خبراء أن هذه أول مرة تبني إيران قاعدة بهذا الحجم في سوريا، مشيرين إلى أنه يوجد قاعدة أمريكية على مقربة منها وتبعد عنها أقل من 200 ميل.