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وزير أردني: نعمل من أجل الشعب لا صندوق النقد الدولي

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وقال العسعس إنه يعمل "من أجل الشعب الأردني وليس صندوق النقد الدولي"، حسب موقع "رؤيا" الإخباري.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

وتابع في حديثه بمنتدى الاقتصاد الأردني، أن "الشعب يريد نمو وخدمات ووظائف ويشعر أن الأمل أمامنا".

وأضاف العسعس أن تعمل بمنهجية ثلاثية خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير التخطيط :""نحن سنتقدم بمشروع قانون جديد لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص بهدف تسهيل مهمتهم وخلق الوظائف وتحسين مستويات الاقتصاد، وسنعمل على تأسيس وحدة لتطوير الشراكة بين القطاعين، وسنعمل على تغيير منهجية الاستثمار".

ولفت وزير التخطيط إلى أن "المصفوفة المحددة بخمس سنوات وضعتها الحكومة الأردنية ونحن فرضنا مصفوفة الخمس سنوات، والاستثمار لن يأتي إلا إذا كان سيفضي إلى أرباح تستوجب الدخول فيه".

واعتبر أن الهدف النهائي هو "ضمان الأرباح وتخفيض تكاليف الأعمال، لأنه لا أحد يقبل أن تكون كلفة الطاقة والعمالة والعقار مرتفعة، وهذا ما يريده القطاع الخاص وواجبنا أن نعطيه إياه وهو ما تقوم به المصفوفة".

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني أن بلاده قام بإصلاحات مالية لم يقم بها أحد على وجه الأرض، مشددا على أن المملكة في أمن واستقرار، معربا عن أمله في تجاوز التحديات خلال العام المقبل.

SputnikNews

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