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تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي في يوليو

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تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي في يوليو تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي في يوليو

مباشر: تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 2.7 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مع زيادة الصادرات وتراجع محدود في الواردات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي، اليوم الأربعاء، أن عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات بلغ 54 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقابل 55.5 مليار دولار المسجل في يونيو/حزيران السابق له بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الميزان التجاري في الدولة صاحبة أكبر حول العالم سوف يسجل 54.2 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وبحسب البيانات، فإن الصادرات الأمريكية بلغت 207.4 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي، بزيادة 1.2 مليار دولار عن أرقام يونيو/حزيران.

في حين تراجعت واردات الولايات المتحدة من السلع والخدمات بنحو 400 مليون دولار خلال شهر يوليو/تموز مسجلة 261.4 مليار دولار.

ويعكس التراجع في العجز التجاري الأمريكي خلال يوليو/تموز انخفاضاً في العجز السلعي بنحو 1.6 مليار دولار ليسجل 73.7 مليار دولار بالإضافة لهبوط الفائض الخدمي بنحو 100 مليون دولار مسجلاً 19.7 مليار دولار.

وخلال أول سبعة أشهر من العام الحالي، فإن عجز الميزان التجاري زاد بنسبة 8.2 بالمائة أو ما يعادل 28.2 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة للفجوة التجارية للولايات المتحدة مع الصين، فتراجعت إلى 29.6 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع 30.2 مليار ودولار المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 12:36 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.4 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1016 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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