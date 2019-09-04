اعلان شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني عن استقالة وتعيين الرئيس التنفيذي

بند توضيح نوع التعيين تكليف اسم الرئيس التنفيذي الأستاذ كمران مزهر جعفري تاريخ قرار مجلس الادارة 1441-01-05 الموافق 2019-09-04 تاريخ مباشرة العمل 1441-01-06 الموافق 2019-09-05 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية تجدر الإشارة بأن الإستاذ كمران مزهر جعفري يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة تشب العربية للتأمين التعاوني منذ شهر أغسطس عام 2015 م وحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إتش إي سي بفرنسا وحاصل على شهادة البكالريوس في تخصص الإقتصاد من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة محلية ودولية تمتد لنحو 17 عاماً في قطاع التأمين.

مباشر (اقتصاد)