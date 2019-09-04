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أسهم هونج كونج ترتفع 4% بعد سحب القانون المثير للجدل

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أسهم هونج كونج ترتفع 4% بعد سحب القانون المثير للجدل أسهم هونج كونج ترتفع 4% بعد سحب القانون المثير للجدل

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونج كونج بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيسة التنفيذية للبلاد السحب الكامل لمشروع قانون تسليم المجرمين.

وأعلنت كاري لام أنه سيتم سحب مشروع قانون تسليم المجرمين بالكامل في خطوة ربما تحسم الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

ولكن على الرغم من تلبية أحد مطالب المتظاهرين إلا أنه لا يزال هناك أربعة مطالب أخرى لم تحظى بالقبول الرسمي.

وبنهاية تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر "هانج سينج" للأسهم في هونج كونج بنحو 3.9 بالمائة ليغلق عند مستوى 26523.2 نقطة، بعد أن كانت مكاسبه تجاوزت 4 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.

وساهمت مكاسب اليوم في تقليص خسائر البورصة في هونج كونج في العام الحالي حتى الآن إلى 1.76 بالمائة.

وبحلول الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت عملة هونج كونج مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 7.8405 دولار هونج كونج.

مباشر (اقتصاد)

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