"نزاهة" و"ديوان المحاسبة" يبحثان تعزيز مكافحة الفساد بالسعودية

​قام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مازن بن إبراهيم الكهموس، بزيارة لرئيس الديوان العام للمحاسبة، حسام بن عبدالمحسن العنقري، بمقر الديوان العام للمحاسبة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، وفقا لبيان من "نزاهة" اليوم الأربعاء، مناقشة الجوانب ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الجهتين، والتنسيق بما يعزز جهود المملكة في حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.

والتقى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مازن بن إبراهيم الكهموس، بالنائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أمس الثلاثاء، لمناقشة سبل تطوير التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخرا، باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وتضم اللجنة في تشكيلها كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام المباحث الإدارية، كأعضاء، على أن تتولى اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للملك سلمان عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.

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