أخبار عاجلة

نتنياهو: التأييد لإقامة علاقات مع إسرائيل يتزايد بين الشعوب العربية -
شاهد.. إيفانكا ترامب في ضيافة الرئيس الباراغوائي ماريو عبده بنيتيس -
موجز الأخبار | الرئيس السيسي يستقبل السيد وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمى الإشتراكى اللبنانى -
وليد صلاح الدين: بيراميدز فريق يكاد يكون بدون "غلطات" -
حسن المستكاوي: حمدي النقاز من مفاتيح اللعب الهامة للزمالك -
محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثالثة ليسجل مكاسب أسبوعية -
المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع قانون (رسوم الشواطئ) -
رئيس الوزراء يوجه ببدء برنامج استبدال (التوك توك) بسيارات آمنة ومرخصة.. عمرو أديب: مستغرب موقف الناس -
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع -
ترامب: التعريفات الجمركية تضر الصين والمحادثات مستمرة لمصلحة الجميع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

قرقاش: نأمل في نجاح "اجتماع جدة" بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

Google+ Print
قرقاش: نأمل في نجاح "اجتماع جدة" بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي قرقاش: نأمل في نجاح "اجتماع جدة" بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي".

واعتبر الوزير الإماراتي أن "وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للمملكة العربية الشقيقة على قيادة التحالف سياسيًا وعسكريًا بحرص وحنكة واقتدار".

في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، أن الشرعية لن تحاور المجلس الانتقالي الجنوبي، وإن كان لا بد من الحوار، فسيكون بشكل مباشر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت إشراف مباشر من المملكة العربية السعودية".

هذا ووصل، مساء أمس الثلاثاء، وفد من المجلس الانتقالي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي إلى مدينة جدة، تلبية لدعوة من السعودية للحوار مع الحكومة اليمنية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع

الهيئة السعودية للمهندسين تصدر لائحة عمل لجنة مكاتب وشركات القطاع

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

اللواء مدحت: هناك اتفاق بين الحكومة ومصانع التوك توك بخفض التصنيع إلى أن يصل "زيرو" خلال 3 سنوات

اللواء مدحت: هناك اتفاق بين الحكومة ومصانع التوك توك بخفض التصنيع إلى أن يصل "زيرو" خلال 3 سنوات