الإسترليني يصعد 1% مع آمال استبعاد سيناريو البريكست الصعب

مباشر: صعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع آمال استبعاد سيناريو البريكست الصعب.

وتأتي المكاسب في قيمة العملة البريطانية بعد تصويت البرلمان بالأمس لصالح إجراء يمكن المشرعون البريطانيون من انتزاع السيطرة على ملف البريكست من رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وصوت المشروعون بأغلبية على اقتراح "المناقشة الطارئة" ما يمكنهم من استبعاد البريكست الصعب في أواخر الشهر المقبل حال حاز تصويت آخر اليوم في البرلمان على تأييد الأعضاء.

ومن شأن خطوة كتلك – أيّ رفض تنفيذ عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون صفقة – أن تؤدي لتمديد موعد البريكست ليصبح 31 يناير/كانون الثاني عام 2020 بدلاً من 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

لكن جونسون لم يستلسم على ما يبدو، حيث يعتزم تقديم اقتراح لإجراء انتخابات عامة في حال تصويت البرلمان على تأجيل البريكست، وهو الأمر الذي قد لا يحصل على أغلبية برلمانية.

وعلى الجانب الاقتصادي، تراجع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر أغسطس/آب الماضي ليقترب من الحد الفاصل بين التوسع والانكماش البالغ 50 نقطة.

وتزيد قراءة النشاط الخدمي من احتمالية دخول المملكة المتحدة في حالة ركود اقتصادي بالنظر إلى تباطؤ النشاط الصناعي ونشاط البناء.

وبحلول الساعة 11:31 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.9 بالمائة ليسجل الجنيه الإسترليني 1.2196 دولار.

وكان الإسترليني لامس أدنى مستوياته منذ "الانهيار اللحظي" الذي تعرضت له العملة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 قبل أن يتعافى قليلاً في وقت لاحق.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني أمام اليورو بنسبة 0.6 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.9030 إسترليني.