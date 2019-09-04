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سهم "أليانز" يصعدة بأعلى سيولة خلال 2019

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سهم "أليانز" يصعدة بأعلى سيولة خلال 2019 سهم "أليانز" يصعدة بأعلى سيولة خلال 2019

الرياض- مباشر: تصدّر سهم "أليانز إس إف" الأسهم الأكثر صعوداً خلال جلسة تداولات يوم الأربعاء، ليصل الى أعلى مستوياته السعرية في 5 أشهر، بأكبر وتيرة ارتفاع منذ مايو/ أيار الماضي.

وبحلول الساعة 2:40 بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً بنحو 8.63 بالمائة الى مستوى 27.60 ريال وهي أعلى مكاسب للسهم في بنحو 3 أشهر.

وشهد السهم تداولات نشطة استطاع خلالها ان يصل بالسيولة لأعلى مستوياتها خلال عام 2019.

وسجل السهم تداولات بلغت 1.33 مليون سهم وبقيمة 36 مليون ريال وهو أعلى مستوى للسيولة خلال عام 2019 من خلال تنفيذ 1.733 ألف صفقة.

وفي تلك الأثناء، ارتفع أداء سوق الأسهم بنحو 1.13 بالمائة الى مستوى 8014 نقطة مسترداً مستويات الـ8 آلاف نقطة مرة أخرى ليضيف الى رصيده 87.31 نقطة.

وسجل قطاع التأمين ارتفاعاً بنحو 1.49 بالمائة من خلال صعود 30 سهماً فيما تراجع أداء سهمين فقط بالقطاع.

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