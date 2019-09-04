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أبرز تصريحات أنور قرقاش بشأن التطورات في اليمن

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أبوظبي - مباشر: قال وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية: نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الإمارت تأمل في تحقيق وحدة الصف اليمني، ومضاعفة الجهد في مواجهة الحوثيين هي الأولوية.

وتابع قرقاش بقوله: "الشكر والتقدير للمملكة العربية الشقيقة على قيادة التحالف سياسياً وعسكرياً بحرص وحنكة واقتدار".

يذكر أن قرقاش أكد سابقاً أن التحالف بقيادة السعودية ضروري لاستعادة الأمن في اليمن، كما أنه من الضروري أن تقبل اليمنية والمجلس الانتقالي دعوة السعودية للحوار لتخفيف التوتر والتصعيد.

وأوضح أن الائتلاف بقيادة السعودية نواة صلبة وحيوية لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن، مؤكدا على التركيز على الوحدة الداخلية من خلال الحوار المستمر، والضروري لمواجهة تحدي الانقلاب الحوثي.

وفي وقت سابق، عقدت دول الخليج الثلاث، البحرين والسعودية والإمارات، اجتماعاً تنسيقياً بشأن القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة بالوقت الراهن.

وأفادت وزارة الخارجية البحرينية، أن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، اجتمع مع أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، وأحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية.

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